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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Хиддинк: «В России ещё не появилось поколение талантливее эпохи 2008 года»

04 Января 2023 • 16:59 Комментировать

Бывший рулевой сборной России Гус Хиддинк высказался об уровне российских футболистов по сравнению с тем, которым он был в 2008 году.

Напомним, что в 2008 году под руководством Гуса Хиддинка сборная России добралась до полуфинала чемпионата Европы. Там команда проиграла Испании.

«В России ещё не появилось поколение талантливее эпохи 2008 года. Те игроки были очень сильны. Не думаю, что в ближайшее время уровень российских футболистов возрастёт. В условиях отстранения команд от еврокубков это невозможно», - высказался Хиддинк, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Как известно, в настоящий момент российский футбол находится под санкциями со стороны УЕФА. Клубы и сборные не участвуют в официальных турнирах, а футболисты имеют право приостанавливать контракты в одностороннем порядке.

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Евро-Футбол.Ру,
Гус Хиддинк Сборная России
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