Агент: «Бальде надеется, что поможет «Спартаку» в борьбе за чемпионство»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, поделился информацией о состоянии игрока.

«Бальде усердно тренируется, просто взгляните на его соцсети. Кейта надеется, что сможет внести свой вклад в борьбе за чемпионство в этом сезоне», — приводит слова Пасторелло «Спорт-Экспресс».

Напомним, 27-летний нападающий перебрался в столичный клуб минувшим летом. В текущем сезоне Бальде принял участие в одном матче Российской премьер-лиги, в котором не отметился результативными действиями.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.