​В ПАОКе отреагировали на слухи об интересе «Зенита» и «Локомотива» к Ингасону

Макис Гагацис, который занимает должность генерального директора клуба ПАОК, высказался насчёт информации о том, что «Зенит» и «Локомотив» проявляют интерес к Сверриру Ингасону.

Отметим, что 29-летний Сверрир Ингасон уже выступал в чемпионате России за «Ростов».

«Понятия не имею. Я впервые об этом слышу. О переходе игрока даже не идёт речь, потому что у нас не было никакого интереса к Инги со стороны какой-либо команды», - высказался Гагацис, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Гендиректор ПАОКа отметил, что клуб готов рассмотреть предложение по Сверриру Ингасону, если оно поступит. При этом Гагацис сказал, что клуб считает исландца одним из лидеров команды.