Каррера заявил, что у «Спартака» больше поклонников, чем у «Зенита»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, у какого клуба больше всего болельщиков в России.

«Мне кажется, что у «Спартака» больше болельщиков, чем у «Зенита». Их в принципе в России больше всех», — приводит слова Карреры портал «РБ Спорт».

После 17 туров лидером Российской премьер-лиги является санкт-петербургский клуб, имея в своем активе 42 набранных очка. «Красно-белые» занимают вторую строчку, отставая от «Зенита» на шесть зачетных баллов.

Напомним, в чемпионате России продолжается зимняя пауза, возобновление турнира запланировано на начало марта 2023 года.