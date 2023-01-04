Сёмин заявил, что в футбол Романцева сейчас играют лучшие клубы мира

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил с днём рождения легенду московского «Спартака» Олега Романцева. Сегодня, 4 января, Романцеву исполнилось 69 лет.

«Он замечательный человек, который любит футбол и любит «Спартак». Олег Иванович всегда объективен. Я его поздравляю с днем рождения! Самое главное: крепкого ему здоровья!» — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Специалист считает, что Романцев является выдающимся тренером, результаты которого сложно превзойти, он был сторонником комбинационного стиля, в его футбол сейчас играют лучшие команды мира.

Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003.