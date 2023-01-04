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Обедзинский: «Игра Ловрена была незаметной, в отличие от Ракицкого» эксклюзив

04 Января 2023 • 16:12 Комментировать

Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 33-летнего хорватского защитника «Зенита» Деяна Ловрена во французский «Лион».

- Переход в «Лион» – хорошее продолжение карьеры для Ловрена, хотя вряд ли у него там будет больше зарплата. «Зенит» продал его просто отлично, прекрасно, за два миллиона евро. Если его покупали за двенадцать, то остальные десять он вернул игрой своей. Хотя игра Ловрена была в основном незаметной, в отличие от Ракицкого. В «Зените» селекционеры отвечают за свои действия и футболиста хуже Ловрена на замену ему не возьмут.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Чемпионат Франции Чемпионат России Деян Ловрен РПЛ Владимир Обедзинский
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