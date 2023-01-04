Орлов считает, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту»

Известный комментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов оценил шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство с «сине-бело-голубых».

«Шансы у «Спартака» есть. Разница шесть очков. Думаю, «Зенит» приобретет защитника. Как минимум одного. А может даже и двух. Деньги то есть теперь — зарплата Ловрена освободилась», — приводит слова Орлова Sport24.

После 17 туров лидером Российской премьер-лиги является «Зенит», имея в своем активе 42 очка. «Спартак» идет на втором месте, набрав 36 зачетных баллов. Напомним, в чемпионате продолжается зимняя пауза, возобновление турнира произойдет в марте.