Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентомКириллом Иванцовым прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

- На сборную России в последних играх было очень тяжело смотреть. Переход в Азиатскую конфедерацию стал бы большим шагом назад, мне так лично кажется. Но если уж взят общий курс на Азию, на Китай и так далее, то в этом плане – да, логично. Надо играть в свою игру, а Азия или Африка – не помеха. Раз не хотят нас брать в УЕФА, так и не надо туда напрашиваться. Пусть это они к нам напрашиваются.