- На сборную России в последних играх было очень тяжело смотреть. Переход в Азиатскую конфедерацию стал бы большим шагом назад, мне так лично кажется. Но если уж взят общий курс на Азию, на Китай и так далее, то в этом плане – да, логично. Надо играть в свою игру, а Азия или Африка – не помеха. Раз не хотят нас брать в УЕФА, так и не надо туда напрашиваться. Пусть это они к нам напрашиваются.
Обедзинский: «Напрашиваться в УЕФА не надо – пусть они к нам напрашиваются» эксклюзив
Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
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