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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обедзинский: «Напрашиваться в УЕФА не надо – пусть они к нам напрашиваются» эксклюзив

04 Января 2023 • 16:03 Комментировать (3)
Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

- На сборную России в последних играх было очень тяжело смотреть. Переход в Азиатскую конфедерацию стал бы большим шагом назад, мне так лично кажется. Но если уж взят общий курс на Азию, на Китай и так далее, то в этом плане – да, логично. Надо играть в свою игру, а Азия или Африка – не помеха. Раз не хотят нас брать в УЕФА, так и не надо туда напрашиваться. Пусть это они к нам напрашиваются.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Владимир Обедзинский Переход РФС в АФК
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Комментарии (3)
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ингерман
04 Января 2023 в 17:02
ай бедзя прав.. упыред к новым пабедам-с-обедам.. за пораженье - без абеда.. за ничью - миска рису.. за пабеду - миска риса с кампотам.. А-ха-ха-ха! )))
Ушат Помоев 69
04 Января 2023 в 16:14
хахаха
KLINSMANN
04 Января 2023 в 16:07
На самом деле хуже смотрелись ещё из-за того, что Головин например не играл. А это центровой челик как ни крути
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