Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход хорватского защитника Деяна Ловрена из петербургского «Зенита» во французский «Лион».

- Когда «Зенит» приобретал Ловрена, это была для питерского клуба удачная сделка. Деян имел за своими плечами опыт выступлений во французской Лиге 1 и английской Премьер-лиге плюс постоянно вызывался в сборную Хорватии, добивавшуюся приличных результатов. Но, к сожалению, время идёт, и футболисты не молодеют. В прошлом году Ловрену исполнилось 33 года. На мой взгляд, трансфер Ловрена полностью себя окупил, поскольку за это время он принёс «Зениту» много пользы, – тут, как говорится, всё очевидно.

Если подходить с точки зрения чисто бизнеса, то «Зенит» сделал правильно, продав сейчас Ловрена, потому что после окончания контракта он ушёл бы бесплатно, а так за него выручили какие-то деньги. Ловрен возвращается в клуб, за который он раньше уже играл, где ему знакомы болельщики и там далее. Я думаю, для него это хороший вариант, он будет начинать в «Лионе» не с чистого листа. По-моему, такая сделка устроила всех.

Безусловно, «Зенит» зимой приобретёт кого-то на замену Ловрену. Да, сейчас не так просто взять игрока из Европы, но тем не менее у питерского клуба такие возможности есть. На Ловрене в «Зените» было завязано достаточно многое – он опытный ключевой защитник, столп обороны, пользовавшийся авторитетом и уважением в команде и во всём российском чемпионате. Заменить Ловрена будет непросто, но, опять-таки, возможности «Зенита позволяют это сделать.