Черевченко: У «Спартака» не будет спада весной

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением о том, как «Спартак» проведёт вторую часть сезона в РПЛ.

«Пусть Гильермо Абаскалю всего 33 [года], он уже обладает большим опытом и высоким уровнем мастерства, что доказал на деле. К тому же все футболисты остались на своих местах, и они уже отлично знают требования наставника», — цитирует Черевченко RT.

По мнению эксперта, у столичного не клуба не должно возникнуть каких-то проблем в весеннем отрезке сезона.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 очков.