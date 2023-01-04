Осинькин заявил, что «Крылья Советов» должны найти замену Пиняеву

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос, будет ли клуб искать замену нападающему Сергею Пиняеву, который перешёл в «Локомотив».

«Есть понимание, что в таком виде команда не останется. Мы должны найти замену Пиняеву. Есть круг интересных футболистов. Но пока не можем говорить, кого смотрим», — цитирует слова Осинькина «РБ Спорт».

Напомним, 18-летний нападающий перебрался в «Локомотив» этой зимой. В текущем сезоне Пиняев принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет три результативные передачи.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в чемпионате России, набрав 20 очков после 17 туров.