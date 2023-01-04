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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин: «Мы всегда опасаемся, что кто-то может уйти»

04 Января 2023 • 15:12 Комментировать

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о будущем Александра Солдатенкова, Романа Ежова и Юрия Горшкова.

«Мы надеемся, что с ними все будет нормально. Сейчас они остаются у нас. Но мы всегда опасаемся, что кто-то может уйти. Я никаких гарантий давать не могу», — цитирует слова Осинькина «РБ Спорт».

Специалист отметил, что «Крылья» потеряли двух важных игроков команды, которым необходимо найти замену. Тренер надеется, что больше никто не покинет самарский клуб.

После 17 туров подопечные Игоря Осинькина занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 20 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Роман Ежов Юрий Горшков Александр Солдатенков
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