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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Журналист из Нидерландов: «Пускай Промес становится русским Антошкой»

04 Января 2023 • 15:06 Комментировать

Почти месяц назад в прессе появилась информация о том, что форвард «Спартака» Куинси Промес может получить гражданство РФ. Комментарий на этот счёт дал журналист из Нидерландов Лекс Ламмерс, который работает на сайте de Gelderlander.

«Как его зовут в «Спартаке»? Тоха? Пусть играет в России, меняет гражданство и становится русским Антошкой», - высказался Ламмерс, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ламмерс отметил, что представить возвращение Куинси Промеса в Нидерланды невозможно, учитывая обвинения в покушении на убийство и торговле наркотическими веществами.

Куинси Промес с 14 забитыми голами на текущий момент делит первое место в рейтинге бомбардиров Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес Лекс Ламмерс
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