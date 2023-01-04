Известный российский тренер Валерий Непомнящий в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отказался комментировать возможный переход 33-летнего Артёма Дзюбы в турецкий «Сивасспор».

«По Артёму у меня никаких комментариев нет», — сказал Непомнящий.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что российский нападающий получил приглашение от турецкого клуба «Сивасспор». Позже стало известно, что инициатором трансфера игрока выступает главный тренер команды Рыза Чалимбай.

«Сивасспор» выступает в турецкой Суперлиге, команда занимает 17-е место в турнирной таблице после 16 туров, набрав 14 очков.

34-летний Артём Дзюба является свободным агентом.