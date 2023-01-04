​В Эстонии футболистов раскритиковали за ужин с Карпиным

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поужинал с некоторыми из действующих и бывших игроков сборной Эстонии. Фотографии появились в социальных сетях.

В Эстонии некоторые болельщики не оценили такую встречу и обрушились на футболистов с критикой. Поводом, понятное дело, стал политический аспект.

Стоит сказать, что Валерий Карпин имеет гражданство Эстонии. Он родился в Нарве и именно в Эстонии начинал свой футбольный путь. Семья нынешнего тренера сборной России нередко проводит время в Эстонии.

В настоящий момент российский футбол находится на зимних каникулах. Соревнования возобновятся в феврале.