Дзюба может пойти по стопам Роналду

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Артём Дзюба, который в данный момент находится в статусе свободного агента, имеет варианты продолжения карьеры ОАЭ и Саудовской Аравии. Об этом сообщает сайт телеканала «Матч ТВ».

При этом, как отмечает источник, 34-летний форвард пока не рассматривает данные варианты, поскольку хочет перейти в более сильный чемпионат.

Последним местом работы Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». В ноябре 34-летний бомбардир расторг контракт с клубом.

В текущем сезоне Артём поучаствовал в четырех матчах Суперлиги и отметился одним забитым мячом.