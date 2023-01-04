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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба может пойти по стопам Роналду

04 Января 2023 • 13:51 Комментировать (1)

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Артём Дзюба, который в данный момент находится в статусе свободного агента, имеет варианты продолжения карьеры ОАЭ и Саудовской Аравии. Об этом сообщает сайт телеканала «Матч ТВ».

При этом, как отмечает источник, 34-летний форвард пока не рассматривает данные варианты, поскольку хочет перейти в более сильный чемпионат.

Последним местом работы Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». В ноябре 34-летний бомбардир расторг контракт с клубом.

В текущем сезоне Артём поучаствовал в четырех матчах Суперлиги и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Alex1972
04 Января 2023 в 14:07
Дзюбалду и Насралду - классные хлопцы... А-ха-ха-ха...
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