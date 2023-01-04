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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов прокомментировал назначение Ивича на пост главного тренера «Краснодара»

04 Января 2023 • 13:45 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о назначении Владимира Ивича на пост наставника «Краснодара».

Напомним, официально о приходе 45-летнего серба в российский клуб было объявлено сегодня, 4 января. На этом посту Ивич сменил Александра Сторожука, который, по мнению Тарханова, работал достойно.

«Думаю, что Сторожук неплохо работал, команда местами показывала неплохую игру. Видимо, решили назначить более опытного тренера. У «Краснодара» неплохая команда, есть перспективная молодёжь. Главное, чтобы они и дальше прогрессировали», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Краснодар» расположился на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 25 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Тарханов Владимир Ивич Александр Сторожук
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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