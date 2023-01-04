Московский «Спартак» проявляет интерес к защитнику лиссабонской «Бенфики» Томашу Таварешу. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» сделали португальцам предложение по трансферу 21-летнего латераля.

Руководство российского топ-клуба готово арендовать игрока с правом последующего выкупа за четыре миллиона евро.

Трудовое соглашение Тавареша с «орлами» рассчитано до середины 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в два миллиона евро.

После 17 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице.