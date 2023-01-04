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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» хочет усилиться защитником «Бенфики» эксклюзив

04 Января 2023 • 13:14 Комментировать

Московский «Спартак» проявляет интерес к защитнику лиссабонской «Бенфики» Томашу Таварешу. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» сделали португальцам предложение по трансферу 21-летнего латераля.

Руководство российского топ-клуба готово арендовать игрока с правом последующего выкупа за четыре миллиона евро.

Трудовое соглашение Тавареша с «орлами» рассчитано до середины 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в два миллиона евро.

После 17 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Томаш Тавареш Трансферы футбола - зима 2023
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