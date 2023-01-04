Гаджиев: «Назначение Ивича — это правильное решение»

Известный российский тренер, а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о назначении Владимира Ивича на пост наставника «Краснодара».

Напомним, сегодня, 4 января, стало известно о том, что 45-летний серб подписал с российским клубом двухлетнее соглашение, сменив у руля команды Александра Сторожука.

Гаджиев поддержал назначение Ивича, подчеркнув, что в «Краснодаре» работают компетентные люди, которые спонтанных решений не принимают.

«Прошлые решения «Краснодара» были логичными. Например, ситуация с Мусаевым не повторилась бы ни в одном российском клубе. Назначение Ивича — это правильное и логичное решение», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Ранее Ивич возглавлял «Маккаби» из Тель-Авива, с которым дважды выигрывал чемпионат Израиля, а также становился обладателем Суперкубка страны.