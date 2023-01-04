Черевченко высказался о частой смене тренеров в «Локомотиве»

Российский футбольный тренер Игорь Черевченко высказался о смене наставников в московском «Локомотиве».

«Локо» за год поменял шесть наставников. До конца сезона едва ли кто решится на рокировки, ведь играть остается несколько месяцев. Раз тренер начал подготовку зимой, нет смысла его убирать», - приводит слова специалиста RT.

Напомним, что в середине ноября пост главного тренера «Локомотива» занял Михаил Галактионов.

После 17 туров Российской премьер-лиги московская команда набрала 13 баллов и располагается лишь на 14-й строчке в турнирной таблице. Матчи РПЛ возобновятся в марте.