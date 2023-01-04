«Краснодар» представил нового главного тренера команды. Им стал сербский специалист Владимир Ивич, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

45-летний наставник сменил у руля «быков» Александра Сторожука. Трудовое соглашение между Ивичем и краснодарским коллективом рассчитано на два года. В тренерский штаб Владимира вошли Синиша Гогич, Милош Вселинович и Христос Келпекис, который будет работать с голкиперами.

После 17 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 25 баллов и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. Турнир возобновится в марте.