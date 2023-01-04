Нигматуллин: «Локомотиву» предстоит серьёзная борьба за выживание»

Экс-голкипер сборной России и столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о шансах «железнодорожников» сохранить прописку в элитном дивизионе.

«Хочется верить, что «Локо» не вылетит. Но борьба за выживание будет серьезной. Конечно, у «Локо» как по составу, так и по финансам больше возможностей, чем у «Торпедо» и «Химок». Но все решится на футбольном поле», - передает слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

Напомним, что перед зимней паузой команды сыграли в Российской премьер-лиге 17 туров. Столичный коллектив набрал 13 баллов и располагается на 14-й позиции в турнирной таблице.