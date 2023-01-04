Агент рассказал, когда Кайо присоединится к «Краснодару»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, рассказал, когда 27-летний бразилец присоединится к команде.

«С Кайо всё в порядке, он готовится к сборам. Он присоединится к команде уже непосредственно в Дубае», — цитирует агента «РБ Спорт».

Действующий контракт Кайо с «Краснодаром» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне защитник провёл 13 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

Поле 17 туров РПЛ «быки» расположились на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 25 оков. Напомним, что сейчас в чемпионате России продолжается зимний перерыв, который завершится в начале марта.