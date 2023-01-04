Романцев высказался о шансах «Спартака» на чемпионство

Экс-наставник московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался относительно борьбы за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Шанс у спартаковцев и ростовчан есть. Мне кажется, календарь концовки чемпионата у «Спартака» более предпочтительный, чем у конкурентов в золотой гонке. Нас ждет жаркая концовка», - передает слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

После 17 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 42 балла и лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 36 очками располагается на второй позиции. Тройку лучших команд чемпионата России замыкает «Ростов».