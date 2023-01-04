«Пари НН» назвал место проведения зимних сборов

«Пари НН» запланировал три тренировочных сбора на эту зиму. Как информирует пресс-служба клуба, представитель Премьер-лиги проведет все сборы в Турции. Футболисты команды выйдут из отпуска 7 января, после чего отправятся на медицинское обследование.

Первый сбор команды из Нижнего Новгорода пройдет с 9 по 20 января в Анталье. Два следующих сбора «Пари НН» проведет в Белеке. Точные даты спаррингов будут объявлены позже.

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги «Пари НН» набрал 19 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. Команда возобновит участие в чемпионате поединком против петербургского «Зенита» 5 марта.