Мостовой - о смене тренера в «Локомотиве»: «Галактионов, Петров, Сидоров - хуже не будет»

Экс-игрок московского «Спартака» и испанской «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о тренерской перестановке в столичном «Локомотиве».

«Хуже уже не будет. Куда хуже? Галактионов, Петров, Сидоров - хуже не будет. Избавились от немцев - уже хорошо», - приводятся слова Мостового на страницах издания «Чемпионат».

«Железнодорожники» провально выступили в первой части нынешнего сезона Российской премьер-лиги. После 17 туров московская команда набрала 13 баллов и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.