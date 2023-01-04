Сборная России поздравила Романцева с днём рождения

В среду, 4 января, день рождения отмечает легендарный российский специалист Олег Романцев. Бывшему наставнику московского «Спартака» сегодня исполнилось 69 лет. С праздником тренера поздравила сборная России.

«С днём рождения, Олег Иванович Романцев! Поздравляем легендарного тренера с 69-летием! Желаем крепкого здоровья, счастья и гармонии во всём!» - говорится в публикации пресс-службы национальной команды в социальных сетях.

Романцев являлся главным тренером сборной России с 1994 по 1996 год, а также с 1998 по 2002. На клубном уровне он отметился работой в «Спартаке», «Динамо» и других командах.