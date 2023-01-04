Колыванов сравнил «Зенит» с «Баварией» и «ПСЖ»

Бывший футболист национальной сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге.

«Спартаку» надо выкладываться на 200%, чтобы догнать Питер. Будут биться до последнего! Но пока получается, что РПЛ - чемпионат одной команды. «Зенит» в роли «Баварии» или «ПСЖ», - приводит слова Колыванова издание «Чемпионат».

Перед зимним перерывом команды провели 17 туров. На первом месте располагается петербургский «Зенит», набравший 42 балла. «Спартак», занимающий вторую строчку, отстает от лидера на шесть очков. Топ-3 замыкает «Ростов».