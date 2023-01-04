«Спартак» поздравил Романцева с днём рождения

Сегодня, 4 января, день рождения отмечает известный российский тренер Олег Романцев. Бывшему наставнику московского «Спартака» исполнилось 69 лет.

«Желаем нашей легенде крепкого здоровья и счастья!» - поздравила специалиста пресс-служба «красно-белых».

Романцев - самый титулованный тренер в истории «Спартака». Он является полуфиналистом трех еврокубков. Чемпион СССР как игрок и как тренер. Восьмикратный чемпион России и трехкратный победитель Кубка России.

В текущем сезоне «Спартак» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.