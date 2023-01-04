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Журналист: «Ловрен ничего не потерял, он уходит в более сильную лигу»

04 Января 2023 • 10:36 Комментировать

Журналист Томислав Габелич поделился мнением о трансфере хорватского защитника Деяна Ловрена из петербургского «Зенита» во французский «Лион».

«Деян Ловрен знает, каким он был лидером в «Зените» и почему решился покинуть Россию. Хорват ничего не потерял. Он точно уходит в гораздо более сильную лигу», - передает слова журналиста Sport24.

33-летний защитник заключил с французским клубом контракт до лета 2025 года. Денежная компенсация за трансфер составила 3,5 миллиона евро.

Цвета «Зенита» Деян защищал с 2020 по 2022 год. В составе петербургского клуба он сыграл 63 матча, отметившись тремя голами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Деян Ловрен
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