Журналист: «Ловрен ничего не потерял, он уходит в более сильную лигу»

Журналист Томислав Габелич поделился мнением о трансфере хорватского защитника Деяна Ловрена из петербургского «Зенита» во французский «Лион».

«Деян Ловрен знает, каким он был лидером в «Зените» и почему решился покинуть Россию. Хорват ничего не потерял. Он точно уходит в гораздо более сильную лигу», - передает слова журналиста Sport24.

33-летний защитник заключил с французским клубом контракт до лета 2025 года. Денежная компенсация за трансфер составила 3,5 миллиона евро.

Цвета «Зенита» Деян защищал с 2020 по 2022 год. В составе петербургского клуба он сыграл 63 матча, отметившись тремя голами и четырьмя ассистами.