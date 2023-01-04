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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин оценил трансферную стратегию «Локомотива»

04 Января 2023 • 10:29 Комментировать

Экс-футболист сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в разговоре журналистами поделился мнением о трансферной стратегии «Локомотива».

«Клуб меняет трансферную политику. Думаю, «Локомотив» полностью изменил стратегию. Мне кажется, она более перспективная, чем та, что была ранее и привела к плачевной ситуации», - передает слова Булыкина «Спорт-экспресс».

Напомним, что этой зимой ряды «железнодорожников» пополнили форвард Максим Глушенков, полузащитник Сергей Пиняев и вратарь Илья Лантратов.

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги москвичи набрали 13 баллов и занимают 14-ю позицию в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин
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