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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов рассказал, в чём схожесть Месси и Пеле

04 Января 2023 • 08:28 Комментировать

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов провел сравнение между аргентинцем Лионелем Месси и легендарным бразильцем Пеле, умершим в возрасте 82 лет.

«Пеле был образцом фейр-плей. Вот Месси по поведению похож на Пеле. Но только по поведению, не по игре. Месси работает одной левой, а Пеле одинаково работал обеими ногами», - передает слова комментатора издание Sport24.

Месси вместе со сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира – 2022, который состоялся в Катаре. На прошедшем турнире 35-летний нападающий отметился семью забитыми мячами и десятью ассистами в 13 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Лионель Месси Геннадий Орлов
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