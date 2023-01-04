Орлов рассказал, в чём схожесть Месси и Пеле

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов провел сравнение между аргентинцем Лионелем Месси и легендарным бразильцем Пеле, умершим в возрасте 82 лет.

«Пеле был образцом фейр-плей. Вот Месси по поведению похож на Пеле. Но только по поведению, не по игре. Месси работает одной левой, а Пеле одинаково работал обеими ногами», - передает слова комментатора издание Sport24.

Месси вместе со сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира – 2022, который состоялся в Катаре. На прошедшем турнире 35-летний нападающий отметился семью забитыми мячами и десятью ассистами в 13 встречах.