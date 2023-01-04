ЦСКА определился с ценником на Карраскаля

Хавбек московского ЦСКА Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в бразильском чемпионате. Согласно данным Corinthiano Noticias, оформить переход 24-летнего колумбийского полузащитника намерен «Коринтианс». В свою очередь «армейцы» готовы расстаться с Карраскалем, если за него заплатят порядка 15 миллионов евро.

В текущем сезоне колумбиец принял участие в 18 поединках за московский клуб, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в девять миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины 2026 года.