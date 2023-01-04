Первый тренер Дзюбы высказался о будущем нападающего

Футбольный специалист Александр Шупляков, который является первым тренером нападающего Артёма Дзюбы, высказался о возможном возвращении игрока в турецкий чемпионат. Интерес к 34-летнему форварду проявляет «Сивасспор».

«Стоит ли ему снова пробовать заиграть в Турции? Артём держит себя в хорошей физической форме. Поэтому почему бы и нет? Думаю, вот-вот мы узнаем, где Артем продолжит карьеру», - приводит слова тренера издание Sport24.

Напомним, что Дзюба выступал за «Адана Демирспор» в первой половине нынешнего сезона. Россиянин принял участие в четырех поединках, отметившись одним забитым мячом.