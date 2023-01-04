Терюшков - о стадионах в честь Пеле: «В России это не нужно, у нас есть свои герои»

Роман Терюшков, депутат Государственной Думы Российской Федерации, прокомментировал намерение ФИФА назвать хотя бы по одному стадиону в честь Пеле в каждой из стран организации.

Терюшков считает это излишним, особенно в условиях того, что ФИФА присоединилась к санкциям против нашей страны, в результате чего российская сборная уже почти год как лишена возможности участвовать в международных соревнованиях.

- Плохо отношусь к идее назвать стадионы в честь Пеле. Он гордился своей родиной Бразилией и своим городом Сантос. С Россией Пеле никак не связан. У нас есть свои герои, - цитирует депутата Sport24.