Стал известен гонорар будущего наставника «Краснодара»

Мы уже сообщали о том, что «Краснодар» готовится к сотрудничеству с новым тренером, клуб приглашает Владимира Ивича, который сегодня объявил о расставании с прежним коллективом - израильским «Маккаби» из Тель-Авива. Как сообщает издание One, гонорар специалиста в «Краснодаре» составит 2,3 миллиона евро за сезон, более того - компенсацию получит и «Маккаби», она составит 500 тысяч евро.

Ивича представят в качестве наставника «Краснодара» до конца текущей недели, добавил источник. Свой следующий матч в чемпионате России «Краснодар» проведет 3 марта против московского «Торпедо».