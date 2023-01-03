Мостовой: «В России можно спокойно играть в клубе до 40 лет»

Бывший футболист российской сборной Александр Мостовой, который закончил карьеру в 2005 году в испанском «Алавесе», считает, что в России свободно можно играть на клубном уровне до 40 лет. Мостовой считает, что нападающий Артем Дзюба может в любой момент вернуться в Россию и продолжить карьеру в отечественном клубе.

- У него есть шанс в любой момент вернуться домой и играть когда угодно. У нас можно спокойно играть в любом клубе до сорока лет. Артем — сильный футболист, сильный нападающий, поэтому спокойно может заиграть где угодно, - цитирует слова Мостового Rusfootball.info.