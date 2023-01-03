Журналист Ильёв: «Сторожук вернулся в «Краснодар-2»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук снова возглавил «Краснодар-2», выступающий в Первой лиге. Об этом в своём Telegram-канале написал журналист Сергей Ильёв.

Напомним, что Сторожук стал главным тренером основы «быков» весной 2022 года и завершил прошлый сезон РПЛ на четвёртой строчке, а в этом сезоне «горожане» пока идут чуть ниже и занимают седьмое место в турнирной таблице. У команды 25 набранных очков после 17 сыгранных в лиге туров.

Ранее СМИ сообщали, что Сторожука на посту главного тренера «Краснодара» сменит Владимир Ивич из тель-авивского «Маккаби».

В первом матче после зимней паузы «Краснодар» сыграет с московским «Торпедо».