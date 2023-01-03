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Селюк - о Дзюбе: «Уверен, в России сейчас не хватает таких форвардов»

03 Января 2023 • 20:16 Комментировать
Коньяспор
...
Сивасспор
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Через 22 ч. 40 мин.

Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал на тему возможного возвращения Артёма Дзюбы в Турцию, а именно в клуб «Сивасспор», который играет в высшем турецком дивизионе.

«Уверен, в России сейчас не хватает таких форвардов как Дзюба. Говорят, что он уже не бежит, но ему и не надо бегать», - цитирует Селюка «Матч-ТВ».

Отметим, что «Сивасспор» - действующий обладатель Кубка Турции, участник Лиги конференций УЕФА.

Информация о том, что Дзюбой заинтересовались в клубе из Сиваса, появилась в новом году. Ранее возможное подписание контракта с Дзюбой прокомментировал помощник президента «Сивасспора».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк Артём Дзюба Сивасспор
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