Полузащитник «Краснодара» Александр Черников поедет на первый сбор вместе с командой. Напомним, хавбек не играл с сентября из-за травмы ноги.

По сведениям «РБ Спорт», футболист примет участие уже в первом сборе «быков», но он будет заниматься по индивидуальной программе.

В нынешнем сезоне 22-летний Черников принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги и не отметился результативными действиями. Трудовой договор игрока с кубанским клубом рассчитан до конца июня 2023 года.

После 17 туров «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 25 очков.