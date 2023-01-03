Орлов считает, что в России стоит назвать стадион в честь Пеле

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, что президент ФИФА Джанни Инфантино хочет предложить каждой стране переименовать один стадион в честь Пеле.

«Называть стадионы в честь Пеле — благородно. Он король футбола. На этот раз предложение Инфантино абсолютно верное. В России мы обязательно должны так сделать. Это дань футбольному гению», — приводит слова Орлова Sport24.

29 декабря 2022 года Пеле скончался из-за продолжительной болезни, бразильской легенде было 82 года.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что хочет переименовать стадион в Екатеринбурге в честь Пеле.