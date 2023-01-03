Канчельскис считает, что «Зенит» не упустит чемпионство

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис ответил на вопрос о том, чего он ждёт от весенней части сезона в РПЛ.

«Ничего особенного от второй части чемпионата не жду. Кажется, борьба предстоит только за второе и третье место. Я не думаю, что «Зенит» отдаст чемпионство в РПЛ в этом сезоне», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Санкт-петербургский «Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка после 17 туров. Напомним, возобновление чемпионата запланировано на начало марта.

Отметим, что «сине-бело-голубые» становились чемпионами уже четыре последних сезона подряд.