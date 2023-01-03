Червиченко: «Для «Зенита» Ловрен уже староват»

Бывший президент московского клуба «Спартак» Андрей Червиченко высказался о переходе хорватского защитника Деяна Ловрена в «Лион». Этой зимой хорват покинул петербургский «Зенит».

«Для «Зенита» он уже староват. Уже хорошо, что за него получили какие-то деньги», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Эксперт добавил, что «Зениту» следует омолаживать команду, так как у них в составе есть опытные, но не шибко быстрые защитники.

Ранее сообщалось, что французы заплатили «Зениту» за 33-летнего хорвата два миллиона евро. В текущем сезоне у Ловрена 15 матчей в составе «сине-бело-голубых», в которых он по разу забил и ассистировал. А ещё в составе хорватской сборной Ловрен взял бронзу чемпионата мира в Катаре.