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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент заявил, что Давыдов намерен продолжить профессиональную карьеру

03 Января 2023 • 18:35 Комментировать

Агент Иван Бакулин, представляющий интересы нападающего «Химок» Дениса Давыдова, ответил на вопрос о будущем игрока.

«Денис остается в профессиональном футболе, у него контракт с «Химками», уходить из профессионального футбола он не собирается. Денис планирует поехать на сборы с «Химками», надеюсь, ничего не изменится», — цитирует слова Бакулина Metaratings.

Агент отметил, что в Медиалиге Давыдов выступал для поддержания формы, ведь ему не хватало игрового ритма.

В текущем сезоне 27-летний форвард принял участие в одном матче Фонбет Кубка России, в котором провел на поле 45 минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Давыдов Иван Бакулин Медийная Футбольная лига
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