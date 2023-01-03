Агент заявил, что Давыдов намерен продолжить профессиональную карьеру

Агент Иван Бакулин, представляющий интересы нападающего «Химок» Дениса Давыдова, ответил на вопрос о будущем игрока.

«Денис остается в профессиональном футболе, у него контракт с «Химками», уходить из профессионального футбола он не собирается. Денис планирует поехать на сборы с «Химками», надеюсь, ничего не изменится», — цитирует слова Бакулина Metaratings.

Агент отметил, что в Медиалиге Давыдов выступал для поддержания формы, ведь ему не хватало игрового ритма.

В текущем сезоне 27-летний форвард принял участие в одном матче Фонбет Кубка России, в котором провел на поле 45 минут.