Пономарёв считает, что ЦСКА не попадёт в тройку по итогам сезона

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв ответил на вопрос, кто закончит сезон РПЛ в призовой зоне.

«Если мы говорим о распределении мест в тройке, то первое место, думаю, займет «Зенит», второе – «Спартак», третье – «Динамо». ЦСКА? Какое-то время назад думал, что «армейцы» будут в тройке, но сейчас так не считаю», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

Эксперт заявил, что последние матчи ЦСКА провалил по непонятным причинам, с приходом Владимира Федотова сначала команда заиграла, но потом снова начались проблемы.

После 17 туров в турнирной таблице Российской премьер-лиги лидирует «Зенит», на втором месте идет «Спартак», а замыкает тройку «Ростов».