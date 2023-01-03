Агент Шукурова высказался о возможном переходе игрока в «Химки»

Владимир Осипов, агент полузащитника «Немана» Алимардона Шукурова, прокомментировал возможный переход игрока в «Химки». Хавбек провел сборы с подмосковным клубом в декабре, но контракт между сторонами пока не был подписан.

«Контракт с «Химками» не подписан, но шанс есть. Сейчас Шукуров в отпуске, дома», — цитирует слова Осипова портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в одном матче Кубка Беларуси. Трудовой договор полузащитника с «Неманом» рассчитан до конца 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Шукурова составляет 300 тысяч евро.