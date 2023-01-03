Михаил Галактионов может покинуть должность главного тренера молодёжной сборной России. Как сообщает «РБ Спорт», в настоящий момент Российский футбольный союз рассматривает этот вариант.

В РФС допускают, что для Михаила Галактионова будет разумно сосредоточиться на работе в «Локомотиве». В таком случае, вероятно, молодёжку возглавит один из тренеров из системы РФС.

Отмечается, что решение будет принято после обсуждения с самим Галактионовым и после поиска для него сменщика.

Напомним, что в ноябре Михаил Галактионов возглавил «Локомотив», который находится в кризисе и занимает лишь 14-е место в таблице Премьер-лиги.