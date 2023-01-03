Широков считает, что в РПЛ есть борьба за золотые медали

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о том, будет ли присутствовать интрига в весенней части сезона в РПЛ.

«От второй части сезона жду, что будет интрига. Интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ есть. Но ждем, что она немного обострится», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

После 17 туров «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 очка. На втором месте идет московский «Спартак», отставая от «сине-бело-голубых» на шесть баллов. Напомним, в РПЛ продолжается зимняя пауза, возобновление чемпионата запланировано на начало марта.