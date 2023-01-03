Масалитин — о Щенникове: «Приходят такие моменты, когда ты уже не соответствуешь требованиям команды»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможный уход защитника Георгия Щенникова из стана «армейцев». Ранее в СМИ появилась информация, что столичный клуб не будет продлевать трудовое соглашение с игроком.

«Конечно, где-то обидно: он воспитанник ЦСКА и провел в клубе всю свою карьеру, но приходят такие моменты, когда ты уже не соответствуешь требованиям», — цитирует Масалитина Rusfootball.

Эксперт отметил, что Щенников постоянно лечится от повреждений, но в футболе от этого никуда не денешься.

В нынешнем сезоне 31-летний защитник принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров. Трудовое соглашение игрока с ЦСКА истекает летом этого года.