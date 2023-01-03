Агент рассказал, вернётся ли Гигович в «Ростов»

Харис Скендерович, агент полузащитника «Оденсе» Армина Гиговича, ответил на вопрос о будущем футболиста. Напомним, права на хавбека принадлежат «Ростову».

«Думаю, Армин останется в «Оденсе». Сейчас он находится в расположении молодежной сборной Швеции. Есть ли предложения? Суть не в предложениях, а в том, как будет лучше для самого Гиговича», — приводит слова Скендеровича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний игрок принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Трудовое соглашение Гиговича с «Ростовом» рассчитано до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.